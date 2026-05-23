Keçiören'de Park ve Bahçeler Yaz Sezonuna Hazırlanıyor

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, yaz mevsimi öncesi ilçeyi daha estetik ve canlı bir görünüme kavuşturmak amacıyla çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına hız verdi.

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. İlçenin farklı noktalarında mevsimlik çiçek dikimi yapılırken, çim biçme ve ağaç budama çalışmaları da devam ediyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklar, yürüyüş yolları ve yeşil alanlarda yapılan düzenlemelerle çevre görünümünün iyileştirilmesi hedefleniyor.