Keçiören\'deki Tadilat Kavgasının Şüphelisi Yakalandı

Kütahya'da asker eğlencesi sonrası çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'nde bir asker eğlencesinin ardından iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Zengin tabancayla vurularak hayatını kaybederken, Mustafa Açıkgöz ise başına aldığı darbeyle yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.