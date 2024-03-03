Ankara'nın Keçiören ilçesinde tadilat nedeniyle komşular arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Kasım 2023'te yaşanan olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ostim OSB Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir mescit içerisinde olduğu belirlenen firari zanlı Recep Can Ö, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Recep Can Ö'nün ilk ifadesinde, yakalanmamak için Keçiören Ovacık mevkisindeki mağara, menfez, su kanalları ve boş arazilerde saklandığını söylediği öğrenildi.
Sancaktepe Mahallesi 1586/1 Sokak'taki bir binada 25 Kasım 2023'te Recep Can Ö. ile E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz arasında tadilat sesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep Can Ö, binanın içinde E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz'e tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçmıştı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Tokgöz kurtarılamamıştı.
Son Dakika › Güncel › Keçiören'deki Tadilat Kavgasının Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'nde bir asker eğlencesinin ardından iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Zengin tabancayla vurularak hayatını kaybederken, Mustafa Açıkgöz ise başına aldığı darbeyle yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Oylat Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada takla atan hafif ticari araç 50 metre sürüklendi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde halka seslenecek.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Oylat Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada, takla atan hafif ticari araç 50 metre sürüklendi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve motosiklet karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan araçların sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Sivas'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir otomobil başka bir araca arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'da kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Burdur merkez Konak mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil motosiklete çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumları ciddiyetini koruyor. Soruşturma başlatıldı.
Sivas'ta Kayseri Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir otomobil, başka bir araca arkadan çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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