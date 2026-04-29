Keçiören Glütensiz Kafe-Fırın, Üretim Standartlarına Uygun Altyapısıyla Faaliyetlerini Sürdürüyor

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi tarafından çölyak hastaları ve glütensiz beslenmek zorunda olan vatandaşların güvenli ve sürdürülebilir gıdaya ulaşabilmesi için hayata geçirilen Glütensiz Kafe-Fırın, üretim standartlarına uygun altyapısıyla hizmetlerine devam ediyor.

Keçiören Belediyesi tarafından hizmete açılan Glütensiz Kafe-Fırın, faaliyetlerini sürdürüyor. Aşağı Eğlence Mahallesi Kanuni Parkı içerisinde yer alan Kafe-Fırın yoğun ilgi görürken, tüm üretim süreçleri çapraz bulaşma riskini ortadan kaldıracak şekilde özel olarak planlanarak gerçekleştiriliyor.

Sosyalleşme imkanı da sunuyor

Fırında kullanılan tüm hammaddeler, sertifikalı ve yüksek kalite standartlarına sahip glütensiz ürünlerden seçilirken; içecekler de dahil olmak üzere sunulan hiçbir üründe glüten bulunmuyor. Meyve suyu ve kahve çeşitlerinden unlu mamullere kadar geniş ürün yelpazesi, tüketicilere güvenli ve erişilebilir seçenekler sunuyor. Üretimler, alanında uzman ustalar ve gıda mühendislerinin koordinasyonunda yürütülerek hem hijyen hem de gıda güvenliği en üst seviyede tutuluyor. Glütensiz Kafe-Fırın, güvenli tüketim ve sosyal yaşam imkanı sunan nitelikli bir merkez olarak da dikkat çekiyor.

Çölyak hastaları ve glütensiz beslenmek zorunda olan vatandaşlar, merkezin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, fırının açılmasına öncülük eden Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teşekkür etti.