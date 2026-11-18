(ANKARA) - Keçiören Belediyesi'nin 2027 yılı mali bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis Toplantısı'nda 13 milyar 250 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Oy birliğiyle kabul edilen bütçe kapsamında; ilçenin gelişimine katkı sağlayacak çok sayıda proje ve hizmetin hayata geçirilmesi planlandı. Bütçede; altyapı ve üstyapı yatırımlarından sosyal hizmetlere, çevre dostu projelerden sürdürülebilir kalkınma çalışmalarına kadar birçok alanda gerçekleştirilmesi hedeflenen çalışmalara yer verildi. Söz konusu bütçeyle Keçiören'in kentsel gelişiminin desteklenmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal belediyecilik hizmetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bütçemize vermiş oldukları destekten dolayı meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada oy birliğiyle verilen destek, Keçiören'imize yapılacak halka hizmet, Hakk'a hizmet desteğidir. Bu noktada Keçiören'imizde kimseyi mahcup etmeden, halkımızın bütün değerlerini ve herkesi bir arada gözeterek bütçemizi harcayacağız. 2027 yılı bütçemiz Keçiören'imize hayırlı olsun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan'ımız Sayın Mansur Yavaş'a, ABB Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Ertan Işık'a, Ankara Büyükşehir Belediyemizin tüm bürokratlarına, AK Parti Ankara İl Başkanı'mız Sayın Hakan Han Özcan'a, ABB AK Parti Grup Başkan Vekili'miz Sayın Nihat Yalçın'a, ABB Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Yunus Emre Yıldırım'a ve tüm meclis üyelerine, ABB Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Yaşar Neslihanoğlu'na, ABB Yeni Parti Grup Başkanı Sayın Berkay Gökçınar'a, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi ve bağımsız meclis üyelerimize, Keçiören AK Parti Grup Başkanı'mız aynı zamanda yol arkadaşım, İlçe Başkanı'm Sayın Ömer Faruk İslam'a ve meclis üyelerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."