Keçiörenlilerden, CHP'den İstifa Eden Özarslan'a Tepki: "Yaptığı Terbiyesizlik. Biz Kendisine Oy Vermedik, CHP'ye Oy Verdik"

09.02.2026 13:51  Güncelleme: 14:59
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesi, vatandaşlar arasında büyük bir tepkiye yol açtı. CHP'ye oy veren birçok kişi, Özarslan'ın bu davranışını 'döneklik' olarak nitelendirerek, kendisine oy vermediklerini, CHP'ye oy verdiklerini ifade etti.

Haber: Zeynep BOZUKLU/ Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Keçiörenli vatandaşlar, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesine tepki göstererek, "Yaptığı şey çok ayıp. Çok terbiyesizlik. Biz kendisine oy vermedik. Biz CHP'ye oy verdik. Biz CHP'den, CHP'nin hizmetlerinden memnun olduğumuz için, CHP'nin halka yaklaşımından memnun olduğumuz için CHP'ye oy verdik. Ben Mesut diye birini tanımıyorum ki" dedi.

2024 Yerel Seçimleri'nde, CHP'nin adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan, önümüzdeki hafta AK Parti'ye katılacağına yönelik haberlerin ardından dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini bildirmişti.

"Terbiyesizlik"

Keçiörenliler, istifaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Bir vatandaş, Mesut Özarslan'ın şahsına değil, CHP'ye oy verdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"O şahsına oy almadı, CHP adına oy alıp başkan seçildi. Ona oyu şahsına vermediler. Ben şahsi olarak onu tanımıyorum. Şahsen ben CHP'ye oy verdim. Şimdi CHP'nin oylarıyla başkan olup da AKP'ye geçmek döneklik. Başka bir şey yok. Başka bir anlamı yok. Biz AKP'den mutlu olsak AKP'nin adayına oy verirdik değil mi? Döneklik. Mesut Bey'e güvenim mi kaldı? Yani yaptığı şey çok ayıp. Çok terbiyesizlik. Biz kendisine oy vermedik. Biz CHP'ye oy verdik. Biz CHP'den memnun olduğumuz için, CHP'nin hizmetlerinden memnun olduğumuz için, CHP'nin halka yaklaşımından memnun olduğumuz için CHP'ye oy verdik. Ben Mesut diye birini tanımıyorum ki. Ben Mesut'a oy vermedim. Ben CHP'ye oy verdim."

"Belediyeyi de boşaltması gerekiyor"

Başka bir vatandaş, "Bence kendisine verilen oyları hak etmedi. Görevini bırakması gerekiyor. Belediyeyi de boşaltması gerekiyor. Çünkü biz oyumuzu CHP'ye verdik. AK Parti'ye vermedik kesinlikle. Bunu kabul etmiyoruz. Bunun hesabını vermeli" dedi.

Bir başka Keçiörenli ise üzgün olduğunu ifade ederek, "Oy veren insanların hakkını koruması lazımdı. Başka bir şey demiyorum" diye konuştu.

"Ayıp etti"

Bu durumu doğru bulmadığını söyleyen bir vatandaş, "Ben oyumu ona verdim. Ayıp etti" diyerek tepki gösterdi.

Bir başka Keçiörenli, "Bence iyi yapmadı aslında, zaten seçime ne kalmış şurda, sonra nereye gidiyorsan git" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Şu ana kadar hiçbir hizmetten memnun değildim"

Başka bir Keçiörenli ise Mesut Özarslan'ın hizmetlerinden hiç memnun olmadığını belirterek, "Siyasi parti beni ilgilendirmiyor. Önemli olan memlekete hizmetidir. Yani hiçbir siyasi partiye şu an geçmesi, geçmemesi noktasında bir bilgim yok ama yerellerde hizmet önemli. Keçiörenin belediyeyle alakalı çalışmalarında daha başarılı olacaksa bizim için bir sıkıntı yok. Şu ana kadar hiçbir hizmetten memnun değildim" dedi.

Kaynak: ANKA

