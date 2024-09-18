KEÇMEK Kursları İçin 2024-2025 Dönemi Kayıtları Başladı

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) için 2024-2025 dönemi kayıtları başladı.

Keçiören ilçesinde 12 farklı merkezde yer alan KEÇMEK için yeni dönem kayıtları başladı. Kurs başvuru ve kayıtları, 16-27 Eylül günleri arasında KEÇMEK merkezlerinde yüz yüze yapılabilecek. Kurs merkezlerinde bilişim teknolojilerinden kişisel gelişime, güzellik ve saç bakım hizmetlerinden ahşap boyamaya kadar pek çok alanda hem sanatsal hem akademik eğitimler verilecek.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği ve meslek sahibi olmalarına katkı sağlayan KEÇMEK'ler, kursiyerlere çeşitli istihdam alanlarında iş bulma imkanı da sağlıyor.

Antares, Atapark, Bademlik, Bağlum, Çaldıran, Hüseyin Nihal Atsız, Yunus Emre, Yeşiltepe, Yayla, Subayevleri, Uyanış ve Mevlana olmak üzere 12 kurs merkezinde 60 farklı branşta verilecek eğitimlere, ekim ayı itibarıyla başlanacak.