HATAY'ın İskenderun ilçesinde çarşı esnafının beslediği kedi, sahipsiz 6 köpeğin saldırısında öldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece Çay Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşı esnafının beslediği kedi, sahipsiz 6 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklere bir süre karşı koyan kedi, saldırıda öldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaf Zeki Ölmez, sahipsiz köpeklerle ilgili önlem alınmasını istedi.
Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),
Son Dakika › Güncel › Kedi, Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında Öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?