Kedi Su Deposundan Kurtarıldı

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı binanın su deposuna düşen sahipsiz kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak kedisi binanın giriş merdivenleri altında bulunan ve kapağı açık unutulan su deposuna düştü. Binada daha önce oturan ve yıllardır sokak kedilerini besleyen Serap Deniz, beslediği kedilerden birini birkaç gündür göremeyince çevrede arama yaptı. Sonuç alamayan Deniz, diğer kedileri beslemek için geldiği sırada beton merdivenlerin altından gelen sesi fark etti. Kedinin su deposuna düştüğünü ve çıkamadığını görün Serap Deniz, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kediyi aparat yardımıyla yakalamaya çalıştı. Sonuç alınamayınca bir itfaiye eri su deposuna girerek kediyi yakaladı. Kısa sürede bulunduğu yerden çıkarılan kedi, koşarak uzaklaştı. Kediyi bulan ve besleyen Serap Deniz, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.