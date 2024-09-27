Kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir apartmanın gider borusuna sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Sunguroğlu Mahallesi Osmanlı Apartmanı'nın atık su gider borusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri adrese sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan kedi, belediye ekiplerince koruma altına alındı.
Sungurlu Gençlik Merkezi bahçesindeki su kuyusuna düşen 4 köpek yavrusu da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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