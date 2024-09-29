Kediyi Kutudan Kurtardılar

Küçükçekmece'de, belediyenin giysi toplama kutusuna düşen kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Yeşilova Mahallesi'nde, giysi bağışlarının konulduğu belediyeye ait kutuya bir kedinin düştüğünü fark eden çevredekiler durumu temizlik görevlilerine iletti.
Temizlik görevlileri, kediyi bulunduğu yerden çıkaramadı. O sırada durumu görünce gelen bazı vatandaşlar, kutunun kilidini elektrikli aletle kesip kediyi çıkardı.
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