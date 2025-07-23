Kef Kalesi Kazılarına Ziyaret

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Adilcevaz ilçesindeki Urartu dönemine ait Kef Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarını inceledi.

Karakaya, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ile ilk olarak ilçedeki tarihi yapılardan 13 kubbeli Zal Paşa Camisi ile Ulu Cami'yi ziyaret etti.

Daha sonra tarihi Adilcevaz Kalesi'ni gezen Karakaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde kazı çalışması yapılan Kef Kalesi'nde incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Vali Karakaya, gazetecilere, Kef Kalesi'nin yaklaşık 2 bin 500 rakımda, 200 dönümlük bir alana kurulu olduğunu söyledi.

Alt kısımda halkın, üst kısımda ise saray kısmının yer aldığını değerlendirdiklerini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Yapılar, kesme bazalt taşlardan inşa edilmiş ve taş işçiliği açısından dönemin yüksek mimari bilgisini yansıtıyor. Bu kazıların ilimizin turizm potansiyeline ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kazı çalışmalarının yatırım programına alınmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Buranın yakın zamanda önemli bir turizm destinasyonu haline geleceğine inanıyorum. Kazı ekibine de emekleri için ayrıca teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Akbaba ise "Alt şehir, üst şehir ve saray alanı olmak üzere üç bölümden oluşan bir yerleşim yapısı mevcut. Ayrıca bölgede üç farklı tapınağın varlığını da biliyoruz. Kale, kesme bazalt taşlardan inşa edilmiş olmasıyla diğer Urartu kalelerinden ayrılıyor. Bu taşların nasıl getirildiği ve işlendiği hala araştırılıyor." diye konuştu.