Keiko Fujimori, Peru'nun Yeni Devlet Başkanı - Son Dakika
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Keiko Fujimori, Peru'nun Yeni Devlet Başkanı

16.07.2026 07:26
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Keiko Fujimori, Peru'da yapılan seçimleri kazanarak devlet başkanlığı mazbatasını aldı.

Peru'da 7 Haziran'da yapılan devlet başkanı seçiminin ikinci turunu kazanan seçilmiş Devlet Başkanı Keiko Fujimori, mazbatasını aldı.

Başkent Lima'daki Büyük Ulusal Tiyatro'da düzenlenen resmi oturuma, Ulusal Seçim Jürisi (JNE) Başkanı Roberto Burneo başkanlık etti.

Devlet başkanlığı mazbatasını JNE Başkanı Burneo'dan alan Fujimori, törende yaptığı konuşmada, geçmişteki hatalarından ders aldığını, affetmeyi ve af dilemeyi bildiğini ifade etti.

Fujimori, ülkeyi "boğan" eşitsizliği sona erdirmek için devleti halkın hizmetine sunacağını vurgulayarak, "Sizlere söz veriyorum, bir toplum olarak bizi boğan bu eşitsizliği ve çatışmayı sona erdirmek için devleti halkın hizmetine sunacağız. Demokrasi bize bir yetki veriyor ancak Cumhuriyet bize çok daha büyük bir görev yüklüyor, herkes için yönetmek." ifadelerini kullandı.

Ulusal uzlaşı çağrısında bulunan Fujimori, "Tek tipleşmeyi değil, çeşitlilik içinde birliği savunacağız. Bu çağrı, hepimizin sorumluluk üstlenmesi ve doğru yönlendirilen fikir çeşitliliğinin en büyük gücümüz olabileceğini kabul etmesi içindir. Farklı düşünmek bizi düşman yapmaz." ifadelerini kullandı.

Fujimori, 2026-2031 dönemi için devlet başkanlığı mazbatasını aldıktan sonra Büyük Ulusal Tiyatro önünde bekleyen destekçilerine seslendi.

"Büyük bir sorumlulukla üstlendiğimiz bir görev"

Halk oylamasıyla seçilen ilk kadın devlet başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirten Fujimori, "Bu, büyük bir sorumlulukla üstlendiğimiz bir görev. Bu, kadınların da bir başarısıdır. Disiplinle çalışıldığında her hayalin gerçekleşebileceğini bilmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin (1990-2000) kızı Keiko Fujimori, 28 Temmuz'da devlet başkanlığı görevini devralacak.

Peru'da seçim süreci

ABD ile Çin arasındaki stratejik rekabetin gölgesindeki Peru'da halk, 2. tur seçimlerde yeni devlet başkanını belirlemek için 7 Haziran'da sandık başına gitmişti.

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisine (ONPE) göre, Fujimori'nin seçimi önde götürdüğü bildirilmiş, solcu aday Roberto Sanchez, yurt dışı oylarının iptal edilmesi için başvuruda bulunmuştu.

Sanchez, yurt dışı oylarına yönelik itirazlarının dikkate alınmaması halinde seçim sonucunu tanımayacağını açıklamıştı.

Resmi sonuçlara göre Fujimori, solcu aday Sanchez'i yaklaşık 50 bin oy farkla geride bırakarak devlet başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keiko Fujimori, Peru'nun Yeni Devlet Başkanı - Son Dakika

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