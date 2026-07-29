Keklik Salımıyla Doğal Popülasyon Güçlendiriliyor - Son Dakika
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Keklik Salımıyla Doğal Popülasyon Güçlendiriliyor

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DKMP, bu yıl 39 bin 250 keklik salarak ekolojik dengeyi korumayı hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, üretim istasyonlarında bu yıl 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün yetiştirdiklerini belirterek, "Bu kapsamda, son olarak Kızılcahamam Kırkırca Mahallesi'nde 900 kekliğin salımını gerçekleştirdik." dedi.

Türkiye'de kene ve tarım zararlılarıyla doğal yoldan mücadele etmek amacıyla doğaya keklik salımı yapılıyor. Bu şekilde doğal popülasyonların güçlendirilmesi, ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilir yaban hayatı yönetimine katkı sağlanması hedefleniyor. Bu alandaki üretim, koruma ve doğaya yerleştirme çalışmaları, bilimsel esaslar doğrultusunda sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında son olarak Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde doğaya keklik salındı.

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin çeşitli illerinde keklik ve sülün üretim istasyonlarımız bulunuyor. Bu yıl 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün yetiştirdik. Doğaya salım işlemlerimiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

"51 bin kanatlı hayvanı doğayla buluşturmayı hedefliyoruz"

Eylül sonu itibarıyla yaklaşık 51 bin kanatlı hayvanı doğayla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Çokçetin, şunları kaydetti:

"Genel Müdürlük olarak temel görevlerimizden biri Türkiye'nin yaban hayatını ve biyoçeşitliliğini korumak, geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu kapsamda, son olarak Kızılcahamam Kırkırca Mahallesi'nde 900 kekliğin salımını gerçekleştirdik. Salım yapılan sahaları belirlerken hem su kaynaklarına hem de tohumlu bitkiler veya böceklerle kekliklerin beslenebileceği bölgeler olmasına dikkat ediyoruz. Ayrıca popülasyonun korunması amacıyla salım yapılan alanları 3 yıl boyunca da ava kapatıyoruz."

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keklik Salımıyla Doğal Popülasyon Güçlendiriliyor - Son Dakika

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