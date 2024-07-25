Keklik Vadisi Ekoturizm Alanı, dağcılar ve doğa tutkunlarının uğrak yeri - Son Dakika
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Keklik Vadisi Ekoturizm Alanı, dağcılar ve doğa tutkunlarının uğrak yeri

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Keklik Vadisi Ekoturizm Alanı, sarıçam ormanlarıyla çevrili ve birçok hizmet sunan bir turistik bölge haline gelmiştir. Bölgede yapılan Keklik Deresi EkoTurizm Alanı, şelale, seyir terasları, fotoğraf çekim alanı, ahşap köprü, dinlenme bankı, yağmur barınakları, yürüyüş yolu ve oturma alanlarıyla ziyaretçilere hizmet vermektedir. Ayrıca, dağcılar da zorlu kayalık alanları için bu bölgeyi tercih etmektedir. Sarıkamış Beyaz Umut Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (SARDAK) sporcuları, Keklik Şelalesi'nde iniş ve tırmanış gerçekleştirmiştir. Bölgenin doğası ve güzellikleri, herkesi keşfetmeye davet etmektedir.

25.07.2024 12:39
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sarıçam ormanlarıyla çevrili Keklik Vadisi Ekoturizm Alanı dağcılar ile doğa tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kent merkezine 57, Sarıkamış'a yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bölgede yapılan Keklik Deresi EkoTurizm Alanı şelale, seyir terasları, fotoğraf çekim alanı, ahşap köprü, dinlenme bankı, yağmur barınakları, yürüyüş yolu ve oturma alanlarıyla hizmet veriyor.

Bilinirliği artan ekoturizm alanını zorlu kayalık alanları için uğrak yeri yapan dağcılar da burada çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Sarıkamış Beyaz Umut Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (SARDAK) sporcuları, Keklik Şelalesi'nde iniş ve tırmanış gerçekleştirdi.

Beş kişilik grup, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra özel ekipmanlarla yaklaşık 70 metrelik şelaleden aşağı indi, daha sonra yan taraftaki kayalıktan tırmanış yaptı.

Dernek başkanı Arif Güneş, AA muhabirine, ilk defa Keklik Şelalesi'nden iniş ve tırmanış yapıldığını, bölgenin doğasıyla insanı etkilediğini söyledi.

" Bütün dağcıları bekleriz"

Sarıkamış'ın sarıçamları ve doğasıyla insanı büyülediğini anlatan Güneş, "Kulüp olarak ekoturizm alanında bulunan eğitim gerçekleştirdik. Şimdiye kadar çok yerde iniş ve tırmanış yaptık ama şelaleden inmek farkı bir duyguydu. Üzerimize yağmur gibi su geldi. İniş çok güzeldi, ilk defa böyle bir iniş yaptık. Bütün dağcıları bekleriz." dedi.

Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlyas Çağlar da Keklik Vadisi'nin batı ve kuzey tarafında iniş ve çıkış rotaları oluşturduklarını belirterek, "Vadinin turizm bölgesini dağcılık sporuna kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın her tarafından dağcıları, doğa tutkunlarını buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgeye geziye gelen vatandaşlardan Halit Kılıç ise vadinin ve şelalenin herkese açık olduğunu belirterek, bölgenin keşfedilmesini önerdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keklik Vadisi Ekoturizm Alanı, dağcılar ve doğa tutkunlarının uğrak yeri - Son Dakika

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