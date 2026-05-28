Kelkit Çayı'nda Araçla Kayıp Kişiler Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kelkit Çayı'nda Araçla Kayıp Kişiler Aranıyor

Kelkit Çayı\'nda Araçla Kayıp Kişiler Aranıyor
28.05.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşen araçta 2 kişi kayboldu, arama kurtarma çalışmaları başladı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayına düşen araçta bulunan 4 akrabadan 2'si kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi ise kayboldu. Bölgeye gelen ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı.

Olay saat 16.00 sıralarında Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Kelkit Çayı kıyısında piknik yapmaya giden Atakan Kale, Furkan Kale, İlker Parlak ve Oğuz Kale'nin içinde bulunduğu araç suya düştü. Kısa sürede suya gömülen araçta bulunanlardan Atakan ve Furkan Kale kendi imkanlarıyla karaya çıkarak yardım istedi. İlker Parlak ve Oğuz Kale ise suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp 2 kişi için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Erbaa, Tokat, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kelkit Çayı'nda Araçla Kayıp Kişiler Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi
Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin 513 acemi kasap yaralandı Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin 513 acemi kasap yaralandı
Otomobil iş yerine girdi kaza anı kamerada Otomobil iş yerine girdi; kaza anı kamerada
Lukaku’dan Tedesco’ya olay sözler Lukaku'dan Tedesco'ya olay sözler
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor
Galatasaray’da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor

19:06
Fenerbahçe’den Montella bombası
Fenerbahçe'den Montella bombası
18:24
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
İşte Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
18:21
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor
Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
17:34
Dünya Kupası’nda yanacağız Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 19:22:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Kelkit Çayı'nda Araçla Kayıp Kişiler Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.