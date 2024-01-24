 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kelkit'te köye inen kurt sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kelkit'te köye inen kurt sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde, karla kaplanan doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan kurt sürüsü, Babakonağı köyüne indi. Köy girişinde rastlanan sürü, yerleşim yerlerinden uzaklaştırıldı. Bir ahırın etrafında yoğunlaşan sürü ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Köylüler, kurtları bağırarak ve arabayla tur atarak köyden uzaklaştırmayı başardı.

Kelkit\'te köye inen kurt sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
24.01.2024 - 10:43,
Abone Ol

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde, köye inen kurt sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde karla kaplanan doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan kurt sürüsü, Babakonağı köyüne indi. İlçe merkezine alışverişe gidenler, köy girişinde rastladıkları sürüyü, yerleşim yerlerinden uzaklaştırdı. Bir ahırın etrafında yoğunlaşan sürü ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kurtları bölgeden uzaklaştıran köylülerden Latif Keskinoğlu, "Kelkit'e alışverişe gidiyorduk. Köyün çıkışında besicilik yapan bir arkadaşın ahırı var. Ahırın etrafında kurtları görünce önce paniğe kapıldık, saydığımızda 9 tane olduklarını gördük ve ahırın etrafından uzaklaştırmak için elimizden geleni yaptık. Bağırarak, etraflarında arabayla tur atarak sonunda köyden uzaklaştırmayı başardık. Muhtemelen aç kaldıkları için köye indiler, temennimiz malımıza ya da canımıza bir zarar gelmemesi" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kelkit, Hayvanlar, Güvenlik, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kelkit'te köye inen kurt sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika


22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi

Son Dakika
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:46:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kelkit'te köye inen kurt sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement