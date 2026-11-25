Keltepe Kayak Merkezi, Karabük'te etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te bulunan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Merkezde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, bölge dron ile görüntülendi.
KELTEPE KAYAK MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Karabük'te bulunan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, kayak merkezi dron ile görüntülendi.
Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: DHA
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