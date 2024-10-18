Keltepe Kayak Merkezi'nde İlk Kar - Son Dakika
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Keltepe Kayak Merkezi'nde İlk Kar

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Keltepe Kayak Merkezi, sezonun ilk karı ile kaplanırken, köylüler kar yağışında mantar topladı.

18.10.2024 11:34
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Keltepe kayak merkezi sezonun ilk karı ile tanıştı

Kar yağışına rağmen mantar toplamaktan vazgeçmediler

KARABÜK - Rusya'dan gelen soğuk hava etkisi ile birlikte Karadeniz'in yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Karabük'te 2 bin rakımlı Keltepe Kayak merkezi de sabaha karşı başlayan kar yağışı ile mevsimin ilk karı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezlerinde yağmur yağışının etkili olduğu Karabük'te yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor. 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi de mevisimin ilk kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Yine aynı bölgede mantar toplamaya giden köylüler kar yağışı altında hem mantar topladı, hemde o kar yağışını kayda aldı.

Öte yandan Eflani ilçesinde gün boyu devam eden yağmur yağışı gece saatlerinde kara dönüştü. Eflani'nin özellikle Kastamonu sınırlarındaki köylerinde kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Alpagut köyünde etkili olan kar yağışı sonrası ekili araziler ve doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Keltepe Kayak Merkezi'nde İlk Kar - Son Dakika

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