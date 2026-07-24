İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı - Son Dakika
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İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı

İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
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Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek "Yeni Parti" adında yeni bir siyasi parti kurmalarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi. Kılıçdaroğlu, partisinde kalan 44 milletvekilini pazar günü saat 15.00'te Genel Merkez'de toplantıya çağırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerini pazar günü saat 15.00'te Genel Merkez'de toplantıya çağırdı.

Manisa Milletvekili Özgür Özel dahil 91 milletvekilinin CHP'den istifa etmesi ve "Yeni Parti" adında bir parti kurmalarının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tüm dengeler değişti.

ANA MUHALEFET'TEN 5. SIRAYA

Ana muhalefet partisi olan CHP, toplu istifalarla birlikte 5. sıraya geriledi. Özgür Özel ile arkadaşlarının kuruduğu "Yeni Parti" ise 91 sandalyeyle Meclis'teki yeni ana muhalefet partisi oldu. 

İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı

KILIÇDAROĞLU'NDAN HAMLE

Meclis'te 44 sandalyesi kalan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu yaşananların ardından ilk kez hamlede bulundu.

Kılıçdaroğlu, partisindeki büyük kopuşun ardından kalan 44 milletvekilini toplantıya çağırdı. Pazar günü saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde yapılacak toplantıda, yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirileceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Güncel, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı - Son Dakika

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