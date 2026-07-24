İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerini pazar günü saat 15.00'te Genel Merkez'de toplantıya çağırdı.

Manisa Milletvekili Özgür Özel dahil 91 milletvekilinin CHP'den istifa etmesi ve "Yeni Parti" adında bir parti kurmalarının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tüm dengeler değişti.

ANA MUHALEFET'TEN 5. SIRAYA

Ana muhalefet partisi olan CHP, toplu istifalarla birlikte 5. sıraya geriledi. Özgür Özel ile arkadaşlarının kuruduğu "Yeni Parti" ise 91 sandalyeyle Meclis'teki yeni ana muhalefet partisi oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN HAMLE

Meclis'te 44 sandalyesi kalan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu yaşananların ardından ilk kez hamlede bulundu.

Kılıçdaroğlu, partisindeki büyük kopuşun ardından kalan 44 milletvekilini toplantıya çağırdı. Pazar günü saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde yapılacak toplantıda, yaşanan son siyasi gelişmelerin değerlendirileceği öğrenildi.