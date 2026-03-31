(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Sistemi sorgulamazsanız AKP gitmez. ya sahte bir alternatif dünyada ayağa kalkacak çünkü 'bu kepazeliği biraz toparlayalım' diyecekler ya da insanlık 'başka bir dünya mümkün' iddiasını yeniden kazanacak. Keskin bir döneme giriyoruz. Her ülkede kısa zamanda bu sistemin sorgulanması için gerekli mücadele hattının örülmesi için uygun imkanlar var. Buraya yönelmemiz gerekiyor" dedi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, katıldığı programda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okuyan, "AKP Türkiye'de kapitalist düzen açısından bir başarı öyküsüdür. Böyle olmasaydı 25 yıl iktidarda kalamazdı. Ama Türkiye'nin büyük çoğunluğu açısından AKP'ye bir başarı atfedemeyiz. Türkiye'nin dış politikası için de aynı şey geçerli, halkın çıkarları açısından. Ancak toplumun üzerinde büyük bir baskı olmasına rağmen AKP umulduğu kadar irtifa kaybetmiyor. Neden? Sermayenin medya hakimiyeti var, kurumları var. Yargıya, devlet bürokrasisine ve tüm bunlara bakınca temsiliyet açısından hala en iyi temsilci olma özelliğini koruyor" diye konuştu.

Okuyan, 25 yıl iktidarda kalmanın insanlara "belli bir konfor alanı sunduğunu" dile getirerek, bölgedeki istikrarsızlıklara işaret etti. Okuyan "Ülkedeki yoksullaşma uzun süredir var. Toplumu bu açıdan heyecanlandıracak bir çizgi, program da ortaya çıkmadı. CHP'nin açıklamalarında hatta daha liberal savunular vardı. Ama daha ötesi halkı ikna eden, inandırıcı bir alternatif çıkmadı. Böyle olursa belli bir istikrar sağlayan yapıyla devam edersiniz. Dediğim gibi AKP oyunu, her açıdan iyi oynuyor" ifadelerini kullandı.

"İncirlik'i bu kadar gündem etmeseydik, 'kullandırtmıyoruz' diyemezlerdi"

Okuyan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İsrail'le işbirliği yapan ülkeler üzerinden şekillenecek bir Orta Doğu projesi olduğuna dikkati çekerek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "rolüne" ilişkin şunları söyledi:

"Hakan Fidan'ın rolü de bu bölgesel tasarımdaki Türkiye'nin ağırlığını artırmak. Burada ABD'ye hoş gözükmek zorunda. Hakan Fidan ve ekibinin yaptığı şey ABD'nin öncülüğünde oluşturulmaya çalışılan bu İsrail merkezli Orta Doğu yapılanmasında Türkiye'nin ağırlığını pekiştirmek. Öte yandan iktidarın bir kesimi nedeniyle İsrail'in İran'a saldırılarına tepki vermek zorundalar ara ara. Türkiye'nin bu saldırganlıkta rol üstlenmemesi iyi bir şeydir, bunda biz dahil kamuoyunun baskısının da payı vardır. İncirlik'i bu kadar gündem etmeseydik, 'kullandırtmıyoruz' diyemezlerdi. Madem bu üs başlığı açıldı buna devam edilmeli. Ayrıca kamuoyundaki duyarlılık iktidarın İran meselesinde kendisine çekidüzen vermesine neden olmuştur. İran karşıtı çevreler de bu nedenle susturuldu. Liberallerin boyu yetmedi. Toplum İran'daki saldırganlığı mahkum etti."

"CHP'nin, AKP'nin zayıf noktalarını sorgulayabilecek bir programı yok"

Okuyan, AKP'nin kendi içindeki "çatlakları" yönetmeye başladığını da sözlerine ekleyerek, şöyle konuştu:

"CHP saldırılara karşı 19 Mart'ta toplumda ortaya çıkan rüzgarı değerlendiremedi. Oyun kurmak yerine savunma hattı kurdu. Bu artık toplumu heyecanlandırmıyor. Yerel yönetimlerdeki yolsuzluk gündeminin topluma sürekli enerji vermesi ve bunun AKP'yi yıpratması mümkün değildi. Mesela TKP 'Bu seçme ve seçilme hakkına dönük bir müdahale' demişti. CHP'nin yerel seçim unsurlarının savunması topluma heyecan vermedi ve bu savunma hattı darmadağın oldu. Zaten kaçınılmazdı. Çünkü CHP'nin, AKP'nin zayıf noktalarını sorgulayabilecek bir programı yok. Yine de CHP iddialı bir parti. AKP açısından kazanılması garanti bir seçim yok. Erdoğan figür olarak kendisini korudu. Toplum savaş, karışıklık varken hala 'kime sırtımızı dayayacağız' sorusunda yanıt buluyor. Kişilere bağlı siyaset yanlıştır demiştik. Kişileri alt etmek kolaydır. Bu muhalefet tarzıyla AKP'yi aşamazsınız."

"Sistemi sorgulamazsanız AKP gitmez"

Okuyan, "çıkış yolunda" yeni bir formül olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kişilere bağlı çözüm olmaz. Toplum kendi gücüne inanmalı, öne çıkanlar da birlikte çalışabilir olmalı ki, halkı temsil etsin. Dolayısıyla bu siyaset tarzının reddedilmesi gerekiyor. Buradan ilerlenilirse Erdoğan yine kazanır. 'AKP bugünkü sistem açısından başarılıdır' tespiti doğruysa ve AKP gitmeli diyorsanız bu sistemi sorgulamak zorundasınız. Bu toplumsal adaletsizlik, bu derin eşitsizlik sırasında holdinglerin karlarına kar katması için AKP hala en iyi çözüm. Sistemi sorgulamazsanız AKP gitmez. ya sahte bir alternatif dünyada ayağa kalkacak çünkü 'bu kepazeliği biraz toparlayalım' diyecekler ya da insanlık 'başka bir dünya mümkün' iddiasını yeniden kazanacak. Keskin bir döneme giriyoruz. Her ülkede kısa zamanda bu sistemin sorgulanması için gerekli mücadele hattının örülmesi için uygun imkanlar var. Buraya yönelmemiz gerekiyor."