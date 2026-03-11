Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde evinde çıkan yangında dumandan etkilenen 85 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Yıldızlı köyünde ikamet eden Ali S'nin (85) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Köylülerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
Yangında dumandan etkilenen Ali S'nin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Kemaliye'de Yangın: 85 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?