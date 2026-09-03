Kemalpaşa Başsavcısı Bilen, Turgutlu'daki meslektaşı Sanıvar'ı makamında ziyaret etti
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar'ı makamında ziyaret etti. Sanıvar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Bilen de meslektaşına yeni görevinde başarılar diledi.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar'ı ziyaret etti.
Başsavcı Sanıvar, ziyaretinden dolayı Bilen'e teşekkür etti.
Bilen de ilçedeki görevinde Sanıvar'a başarı diledi.
Kaynak: AA
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