Kemalpaşa Belediye Başkanı'ndan Atatürk'ü Anma Mesajı

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(İZMİR) -

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Türkmen, "Ulu Önder, bugün coğrafyamızın kaderi haline gelmiş savaş ve gözyaşı gerçeğine karşı 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözüyle rehberimiz olarak önümüzü aydınlatmaya devam ediyor" dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Türkmen mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yılında derin bir özlemle anıyoruz.

Her 10 Kasım'da olduğu gibi bugün ruhumuzda yine derin bir üzüntü var ancak onun fikirlerini, ilkelerini ve devrimlerini yaşatma irademiz bizleri diri tutmaktadır. Atamızı sonsuzluğa uğurladığımız tarihten bu yana 86 yıl geçmesine rağmen, yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada derin izler bırakan Ulu Önder, bugün coğrafyamızın kaderi haline gelmiş savaş ve gözyaşı gerçeğine karşı 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözüyle rehberimiz olarak önümüzü aydınlatmaya devam ediyor.

Ülkemizin kaderini değiştiren, devrimleriyle tarih yazan, koca bir ülkeyi yeniden ayağa kaldıran, kadını haklarıyla tanıştıran, çocuklara eğitimle aydınlanacakları bir gelecek sunan, köylüye 'efendi' diyen, Ülkemizi laik ve demokratik Cumhuriyet ile tanıştıran, toplum yaşamından, haklardan, insandan yana ne varsa Türk milletinin ulaşması için mücadele etmiş Ata'mıza derin şükranlarımızı sunuyoruz. Onun yolunda yürümeye her zaman devam edeceğiz" dedi.