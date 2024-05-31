Kemalpaşa Belediyesi Kurban Bayramı için Hazırlıklarını Tamamladı

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(İZMİR)- Kemalpaşa Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve hijyenik bir ortamda geçirebilmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kemalpaşa'da Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıklarda belediye ekipleri sona yaklaştı. Kurbanlık hayvanların satışı ve kesimi, Sütçüler Yolu Cennet Mezarlığı karşısındaki alanda gerçekleştirilecek.

Kemalpaşa Belediyesi, sağlıklı ve hijyenik kesim ortamları oluşturmak için önlemler aldı. Belirlenen kesim noktalarında gerekli ekipman, araç ve temizlik personeli, her an destek verecek şekilde hazır bulundurulacak.

Kurban satışı yapacak besicilerin talepleri doğrultusunda satış alanında, çeşitli düzenlemeler yapıldı. Su ve elektrik tesisatlarının yenilendiği alanda, tuvalet ve lavabolarda iyileştirmeler gerçekleştirildi ve hayvan sahiplerine düzenli olarak kireç desteği sağlandı.

Mayıs ayı başından itibaren kesintisiz devam eden hazırlıklar ile kesim alanlarının hijyen standartları en üst seviyede tutulacak.