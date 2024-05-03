Kemalpaşa Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kemalpaşa Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

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Kemalpaşa Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen başkanlığında yapıldı. Başkan Türkmen, 'Benim tek amacım Kemalpaşa'ya çağ atlatmak. Bu yolda parti gözetmeksizin hepinizden destek bekliyorum' dedi.

03.05.2024 12:44  Güncelleme: 13:01
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(İZMİR) Kemalpaşa Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen başkanlığında yapıldı. Başkan Türkmen, "Benim tek amacım Kemalpaşa'ya çağ atlatmak. Bu yolda parti gözetmeksizin hepinizden destek bekliyorum" dedi.

Kemalpaşa Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen ve komisyonlardan gelen 5 raporun, birimlerden gelen 13 önerinin görüşüldüğü Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi Mehmet Türkmen başkanlığında yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, alınan kararların Kemalpaşa'ya hayırlı olmasını diledi.

"HEP BERABER KEMALPAŞA İÇİN HAREKET EDELİM"

Toplantıda meclis üyelerinin her birini aile ferdi gibi gördüğünü belirterek bütünlük mesajı veren Başkan Türkmen, "Bizler halkın oylarıyla seçilmiş, Kemalpaşa'ya faydası olması gereken kişileriz. Benim hayattan hiçbir beklentim yok tek amacım Kemalpaşa'ya çağ atlatmak. Bu yolda parti gözetmeksizin hepinizden destek bekliyorum. Ben uzlaşmacıyım. Uzlaşının her şeyi çözeceğine inanırım. Bütün meclis üyeleri benim için değerlidir. Hepimiz Kemalpaşa'ya hizmet etmek için geldik. Mutlaka hatalarımız olacak, çünkü insanız, ama bizim göremediğimizi sizler göstereceksiniz. Biz burnumuzun doğrultusuna gitmeyiz. Kemalpaşa'nın menfaatine ne olursa olsun geriye adım atmam, parti ayırmam. Yeter ki beraber Kemalpaşa için hareket edelim" dedi.

Kemalpaşa Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı
Kaynak: ANKA

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