Kemalpaşa Belediyesi Ölçü ve Tartı Aletleri Denetimlerini Sürdürüyor

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(İZMİR)- Kemalpaşa Belediyesi Zabıta Ekipleri, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü Ekipleri ile Bornova Belediyesi Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Memurları tarafından iş birliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde kurulan semt pazarları ve kiraz alım yerlerinde kullanılan ölçü ve tartı aletlerinin denetim çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Denetimlerde, pazar esnafının ve kiraz alıcılarının kullandığı tüm ölçü ve tartı aletleri kontrol edilerek, vatandaşların haklarının korunması ve adil ticaretin sağlanması hedefleniyor. Eksik veya hatalı çalışan cihazlar tespit edildiğinde gerekli uyarılar yapılıp yasal işlemler uygulanıyor. Bu kontroller sayesinde hem üretici hem de tüketici hakları korunarak ilçede güvenilir ve şeffaf bir ticaret ortamı oluşturuluyor. İlçede denetimlerin her yıl düzenli olarak yapılması, pazarların güvenilirliğini ve kalitesini artırmaya katkı sağlıyor. Kemalpaşa Belediyesi, bu denetimlerle hem esnafın hem de tüketicinin haklarını korumayı amaçlayarak, adil ve dürüst ticaret ortamı sağlamayı hedefliyor.

"ADİL VE ŞEFFAF BİR TİCARET ORTAMI OLUŞTURMAK ÖNCELİĞİMİZ"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, denetim çalışmalarının önemine değinerek, "Vatandaşlarımızın huzur içinde alışveriş yapabilmesi için denetimlerimizi büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Adil ve şeffaf bir ticaret ortamı oluşturmak en büyük önceliğimizdir." şeklinde konuştu. Başkan ayrıca, denetimlerin artarak devam edeceğini aktardı.