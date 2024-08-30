İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, törenle kutlandı.

Kemalpaşa Atatürk Anıtı Meydanı'nda düzenlenen törene Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Yaşar Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Tuncay Kılıç, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenci grupları ile vatandaşlar katıldı.

Çelenk töreni ve günün önemine dair yapılan konuşma sonrası Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi.