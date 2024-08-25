Kemalpaşa\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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(İZMİR) - Kemalpaşa'da Ulucak Sanayi Bölgesi'ne yakın ormanlık alanda çıkan yangın, fabrikalara ulaşmadan kontrol altına alındı. İzmir İtfaiyesi de 8 arazöz ve 21 personeli ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kemalpaşa'da Ulucak Sanayi Bölgesi'nin yakınında bulunan ormanlık alandaki yangını, bölgedeki fabrikalara ulaşmadan kontrol altına aldı.

Yangına, 8 arazöz ve 21 personelle müdahale edildi. Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Dairesi'nden de 4 su tankeri devreye alındı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiyesi ekiplerinin çabasıyla sanayi sitesinde bulunan fabrikalara ulaşmadan kontrol altına alındı.