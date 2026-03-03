Kemalpaşa\'da İşbirliği Protokolü İmzalandı

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Torbalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Kemalpaşa Adliyesi'nde düzenlenen törende, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen ile Torbalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hakan Turan protokolü imzaladı.
Protokol kapsamında, Torbalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek üç hükümlü, Kemalpaşa Adliyesinde ihtiyaç duyulan alanlarda görev alacak.
