İzmir\'de kimya fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir kimya fabrikasında çıkan yangın endişe yarattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte söndürüldü.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sanayi bölgesindeki faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Sanayi bölgesinde çalışan güvenlik görevlisi, rutin devriye görevini sürdürürken, kimya fabrikasının arka kısmından dumanlar çıktığını fark etti.

ALEVLER YÜKSELDİ

Dumanların yayıldığı bölgeden kısa süre sonra alevler yükselmeye başladı. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine adrese İzmir İtfaiyesi Daire Başkanlığı'na bağlı 7 itfaiye aracı, 1 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler, 1 saatte kontrol altına alındı.

Can kaybı ya da yaralanan olmazken fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştuğu ifade edildi. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.