Kemalpaşa'da makilikte çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgeye sevk edilen helikopter ve arazözler sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Atatürk Mahallesi Kozludere mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 3 arazöz ile 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
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