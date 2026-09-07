Kemalpaşa\'da makilikte çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Atatürk Mahallesi Kozludere mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 3 arazöz ile 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.