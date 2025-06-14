Kemalpaşa Gündüz Bakımevleri'nde Yıl Sonu Etkinliği Düzenlendi

(İZMİR)- Kemalpaşa Belediyesi'ne bağlı Gündüz Bakımevleri'nde öğrenim gören minikler, yıl sonu etkinliğinde bir araya geldi.

Kemalpaşa Belediyesi'nin Ulucak, Merkez, Örnekköy, Armutlu ve Ören mahallelerinde hizmet veren 5 Gündüz Bakımevinde toplam 159 öğrenci eğitim görüyor. Yıl boyunca uzman eğitmen kadroları gözetiminde öğrenim gören minikler, dönem sonunda Dere Mesire Alanı Atatürk Salonu'nda düzenlenen etkinlikte sahneledikleri performanslarla izleyicilere ve ailelerine keyifli anlar yaşattı.

"Kreşlerin tamamen ücretsiz olması için çalışıyoruz"

Etkinliğe katılan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Atatürk'ün ışığında çocukları geleceğe hazırladıklarını vurgulayarak, "Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onları Bilimin ışığında çağdaş ve sevgi dolu bireyler olarak yetiştirmek hepimizin sorumluluğu. Önümüzdeki süreçte Gündüz Bakımevlerimizin tamamen ücretsiz hale gelmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Etkinlikte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, gösterilerin ardından miniklerin kep atma merasimi ile son buldu.