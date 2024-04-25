Kemer CHP İlçe Başkanı Adem Barış, başkanlık görevinden ayrıldığını bildirdi.
Geçen yıl eylülde gerçekleştirilen olağan kongrede göreve getirilen Barış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık sorunlarımdan dolayı bugün itibarıyla CHP Kemer İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldım. Sağlıcakla kalın." ifadesini kullandı.
Barış'ın istifasının ardından İlçe Yönetim Kurulunca yapılan toplantıda Sedat Karakaya, yeni ilçe başkanı olarak seçildi.
Son Dakika › Güncel › Kemer CHP İlçe Başkanı Adem Barış Görevinden Ayrıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?