Kemer'de "Caretta caretta ilk yuva" etkinliği - Son Dakika
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Kemer'de "Caretta caretta ilk yuva" etkinliği

Kemer'de düzenlenen 'Caretta caretta ilk yuva' etkinliğine turistler, Çıralı plajında caretta carettaları görmek için ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz yıl 105 yuvadan 5 bin 500 caretta caretta denize ulaşırken, bu yıl da rekor kırmayı hedefliyorlar.

02.05.2024 19:07  Güncelleme: 19:23
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Kemer'de "Caretta caretta ilk yuva" etkinliği

Turistler, Çıralı'ya caretta carettaları görmek için geliyor

Bölgede geçtiğimiz yıl, 105 yuvadan 5 bin 500 caretta caretta denize ulaştı

ANTALYA - Kemer'de bulunan dünyaca ünlü Çıralı plajında "Caretta ceratta ilk yuva" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, caretta carettaların Çıralı'da bulunmasının turizme katkısı olduğunu da ifade ederek, "Çıralı'ya gelen misafirler, deniz, kum ve güneşin yanı sıra caretta carettaların yuvalarını ve yuvadan çıkış anlarını görmek için de geliyor" dedi.

Akdeniz sahillerindeki önemli caretta caretta yuvalama alanlarından olan Çıralı'da, Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi öncülüğünde, kamu kurumlarının da katkılarıyla ilk yuva etkinliği gerçekleştirildi. Çıralı sahilinde yapılan etkinliğe, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Kemer Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Ulupınar Muhtarı Salih Sarıca, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İki caretta carettanın Çıralı sahilinde yumurtalarını bıraktığı alan tespit edilerek, yuva çevresine güvenlik amacıyla kafes yerleştirildi. Kaymakam Ahmet Solmaz, kafes üzerine caretta caretta yuvasının sayısını ve günün tarihini yazdı.

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, yuvaların tespiti ve takibi sırasında yapılan çalışmalar ile ilgili Kaymakam Ahmet Solmaz'a bilgiler verdi.

Kaymakam Solmaz, yaptığı açıklamada, turizm sezonunun geçen hafta itibariyle başladığını ve misafirleri ağırlamaya başladıklarını hatırlatarak, önemli misafirlerden birinin de caretta carettalar olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl, 105 yuvadan 5 bin 500 caretta caretta denize ulaştı

Caretta carettaların Çıralı sahiline gelerek yumurtalarını bıraktığına dikkat çeken Kaymakam Solmaz, "Carettaların Yumurtladığı alanı koruma altına almak için bir araya geldik. Caretta carettalar dünyada nesli tükenmekte olan canlılar. Caretta carettalar, dünyanın her yerinde koruma altına alınıyor. Kendi bölgemizde bu canlılara ev sahipliği yapmak hem hassasiyet hem de insani olarak büyük bir görev. Bu görevin altından kalkmak için kamu kurumlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Çıralı'ya gelen misafirler, deniz, kum ve güneşin yanı sıra caretta carettaların yuvalarını ve yuvadan çıkış anlarını görmek için de geliyor. Bugün ilk yuvamızı işaretledik. Umarım önümüzdeki günlerde daha çok caretta caretta yumurta bırakır. Geçen sene 105 yuvadan 5 bin 500 yavruyu denize ulaştırdık. Bu ciddi bir rakam. Burada ciddi ve özgüveni yüksek çalışmalar var. Arkadaşlarımız, buraya gelen misafirlerimizi bilinçlendirerek, insanların ve caretta cerattaların aynı anda sahili kullanabileceklerini gösteriyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Baytekin ise Çıralı'nın Kemer'in en güzel bölgelerinden biri olduğunu belirterek, "Çıralı sahilimizde ilk caretta caretta yuvamızı tespit ettik. Kemer Belediyesi olarak görevlendirdiğimiz bir personelimiz, buradaki yuvaların tespiti, korunması ve güvenlik önlemleri konusunda diğer kurumlara destek oluyor. Çıralı halkı ve gönüllü vatandaşlar bu konuda çok hassas davranıyor. Çıralı halkına ve gönüllü vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Caretta carettalar bu sene yaklaşık 1 ay önce sahile çıkarak yumurta bıraktı. 2018'de de erken gelmişti ve o sene rekor kırmıştık. Bu sene de rekoru kırmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: İHA

Çıralı, Kemer, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemer'de 'Caretta caretta ilk yuva' etkinliği - Son Dakika

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