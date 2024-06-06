Kemer'de Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kemer'de Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi

Kemer\'de Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları eserler Ayışığı Parkı'nda sergilendi. Sergide, kursiyerlerin resim, el sanatları ve hediyelik eşyaları yer aldı. Kaymakam Ahmet Solmaz, eserlerin yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulduğunu belirterek katkıda bulunanlara teşekkür etti. Açılışa Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Can ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılışında dans ve spor gösterileri de yapıldı.

06.06.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kemer ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları eserler sergilendi.

Ayışığı Parkı'nda gerçekleştirilen sergide, kursiyerlerin yaptığı resim, el sanatları, hediyelik eşyalar yer aldı.

Kaymakam Ahmet Solmaz, açılışta yaptığı konuşmada, eserlerin bölgedeki yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulduğunu söyledi.

"Susuzluk ve kuraklık" temalı eserlerin de dikkat çekici olduğunu ifade eden Solmaz, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Açılışa, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Can ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında dans ve spor gösterileri de yapıldı.

Kaynak: AA

Erdem Can, Antalya, Kemer, Spor, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemer'de Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
15:48 Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı
15:19 ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü
15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması
15:13 Erden Timur’un Galatasaray’a son kıyağı Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor Erden Timur'un Galatasaray'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 16:24:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kemer'de Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement