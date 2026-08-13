Kemer\'de Orman Yangınına Müdahale

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterler çalışmaları sonlandırıldı. Yangın bölgesinde kara ekipleri, gönüllüler ve bölge halkının da desteğiyle alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.