Kemer'de Orman Yangınına Müdahale
Ulupınar Mahallesi'ndeki orman yangınında kara ekipleri, gönüllülerle mücadeleye devam ediyor.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterler çalışmaları sonlandırıldı. Yangın bölgesinde kara ekipleri, gönüllüler ve bölge halkının da desteğiyle alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
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