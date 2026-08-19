Profesör verileri açıkladı: Sigara kullanımında dünya 1'incisi olduk - Son Dakika
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Profesör verileri açıkladı: Sigara kullanımında dünya 1'incisi olduk

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Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketiminde 17,1 adetle sigara kullanımında dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten biri ve 18 yaş üstü her dört kadından biri sigara kullanıyor. Sigara kullanımının dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye'deki tüketim oranlarının "endişe verici boyutlara ulaştığını" ifade etti.

Türkiye, kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketiminde 17,1 adetle sigara kullanımında dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten biri ve 18 yaş üstü her dört kadından biri sigara kullanıyor.

ZİRVEYİ BIRAKMIYORUZ

Sigara kullanımının dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye'deki tüketim oranlarının da endişe verici boyutlara ulaştığını ifade etti. Özkaya, "Dünya Sağlık Örgütü'nün 'dünyanın en hızlı yayılan ve en uzun süren salgını' olarak ifade ettiği sigara, son yıllarda gelişmiş ülkelerde azalmakta iken bizim gibi gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde tüketimi her geçen yıl artış göstermektedir. Toplumsal, ekonomik ve sosyokültürel etmenler nedeniyle nikotin bağımlılığı sık gelişebilmekle birlikte bugün biliyoruz ki Türkiye dünyada sigara tüketiminde zirveyi bırakmıyor. Yapılan araştırmalarda Türkiye'nin kişi başına düşen ortalama günlük sigara tüketim adedi sayısında 17,1 ile dünya birincisi. Bu rakam Yunanistan'da 15,7, İsrail'de 15,5, Japonya ve Avusturya'da ise 15,4 adet" diye konuştu.

Profesör verileri açıkladı: Sigara kullanımında dünya 1'incisi olduk

SADECE BİR YILDA 8 MİLYAR PAKET SATILMIŞ

Türkiye'deki toplam sigara tüketiminin boyutuna dikkat çeken Özkaya, geçen yıl yaklaşık 8 milyar paket sigara satıldığını belirterek, "Sağlık Bakanımız geçen günlerde sigara ile ilgili bir istatistik verdi. Türkiye dünyada sigara tüketiminde ikinci sırada yer almakla birlikte geçen yıl yaklaşık 8 milyar paket sigara satılmış. Bu şu demek; Türkiye'de 80 milyon insan yaşıyorsa herkes en az 100 paket sigara içmiş demek. Yeni doğan bebekler dahil, son 1 yılda şu an Türkiye'de yaşayan herkes 100 paket sigara içmişe denk geliyor" diye konuştu.

20. YÜZYILDA 100 MİLYON ERKEN ÖLÜM

Sigaranın yalnızca bireysel değil, küresel ölçekte de ciddi bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkaya, sigara kullanımının 20. yüzyıl boyunca yaklaşık 100 milyon kişinin erken ölümüne neden olduğunu belirtti. 

Özkaya, "Sigara içmek, on yıllardır dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biri olmuştur. 20. yüzyıl boyunca, çoğu günümüzün zengin ülkelerinde olmak üzere yaklaşık 100 milyon insanın ölümüne neden olmuştur. Sigara içmenin sağlık üzerindeki yükü artık yüksek gelirli ülkelerden düşük ve orta gelirli ülkelere doğru kaymaktadır. Bazı tahminler, 21. yüzyılda bir milyar insanın tütünden ölebileceğini öne sürmektedir. Türkiye'de ortalama her iki erkekten biri sigara kullanıyor. 18 yaş üstü her dört kadından da biri sigara içiyor. Bunlar oldukça yüksek rakamlar" şeklinde konuştu.

Profesör verileri açıkladı: Sigara kullanımında dünya 1'incisi olduk
Kaynak: İHA

Türkiye, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Profesör verileri açıkladı: Sigara kullanımında dünya 1'incisi olduk - Son Dakika

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