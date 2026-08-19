Sivas'ta KKKA şüphesiyle bir kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta KKKA şüphesiyle bir kişi daha hayatını kaybetti

Sivas\'ta KKKA şüphesiyle bir kişi daha hayatını kaybetti
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kene tutunması sonrası KKKA şüphesiyle hastanede tedavi gören Aziz Kaya (32) yaşamını yitirdi. Böylece Sivas ve çevresinde hastanede KKKA'dan ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören Aziz Kaya (32), hayatını kaybetti.  Yıldızeli ilçesine bağlık Belcik köyünde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Aziz Kaya'nın vücuduna 20 gün önce kene tutundu. Kaya, bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından yüksek ateş, kusma gibi şikayetlerle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, anestezi ve yoğun bakım ünitesinde KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı.

KKKA NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 13'E YÜKSELDİ 

Kaya, burada hayatını kaybetti. Aziz Kaya'nın cenazesi, hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

Diğer yandan Sivas ve çevre illerden gelerek, hastanede KKKA tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta KKKA şüphesiyle bir kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta KKKA şüphesiyle bir kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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