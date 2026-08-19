Çin'de sel ve toprak kayması: 10 ölü - Son Dakika
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Çin'de sel ve toprak kayması: 10 ölü

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Çin'in güneyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 10 kişi öldü, 21 bin 784 kişi tahliye edildi. Sichuan'da bir evin çökmesi, Guangxi'de inşaat sahasındaki heyelan faciada etkili oldu.

Çin'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 784 kişi tahliye edildi.

Çin'in Sichuan eyaletinde şiddetli yağışlar seli beraberinde getirdi. Xinbao köyündeki bir evin avlusunda üniversite giriş sınavı sonuçlarını kutlamak için düzenlenen akşam yemeği sırasında biriken yağmur suları nedeniyle çatı ve duvarın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. 

YAZ BAŞINDAN BERİ ÜLKENİN BİRÇOK BÖLGESİ YOĞUN YAĞIŞ ALIYOR

Şiddetli yağış nedeniyle farklı bölgelerde 21 bin 784 kişi tahliye edildi.

Guangxi özerk bölgesinde ise inşaat sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Yaz başından beri Çin'in güneybatısı ile güneyindeki birçok bölge yoğun yağış alıyor.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, 3. Sayfa, İnşaat, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çin'de sel ve toprak kayması: 10 ölü - Son Dakika

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