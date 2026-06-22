Kemer'de Polonyalı Turistin Cansız Bedeni Bulundu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde konakladığı otelden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Polonyalı Grzegorz Stefan Krzywania'nın (44), 6 gün sonra ormanda cansız bedeni bulundu.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ne gelen Polonya uyruklu Grzegorz Stefan Krzywania'nın 17 Haziran Çarşamba günü konakladığı otelden çıkış yapıp, uçağına binmediği, saat 10.15'ten itibaren de kendisinden haber alınamadığı ihbarında bulunuldu. Aynı gün saat 23.30 sıralarındaki ihbar sonrası turistin bulunması amacıyla ekipler kamera incelemesi yaptı, ilçedeki hastaneler kontrol edildi. Taksi duraklarında araştırma yapan ekipler, farklı otellerin müşteri kayıtlarını inceleyip, sahil kesiminde arama çalışması yürüttü. İstihbarat, JASAT ve Kemer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından süren çalışmalar sonucu Grzegorz Stefan Krzywania'nın, bugün ormanda cansız bedeni bulundu. Krzywania'nın intihar ettiği belirlendi, olayla ilgili soruşturma sürüyor.