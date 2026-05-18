Kemer'de Sualtı Günleri Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemer'de Sualtı Günleri Coşkusu

Kemer\'de Sualtı Günleri Coşkusu
18.05.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Kemer'de 25'inci Uluslararası Sualtı Günleri'nde Üç Adalar'da dalış yapıldı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde '25'inci Uluslararası Kemer Sualtı Günleri' kapsamında, kentin denizde koruma altına alınacak noktalarından ilki olması için çalışma başlatılan Üç Adalar'da, Vali Hulusi Şahin'in de katılımıyla dalış gerçekleştirildi. İlk dalış deneyimini burada yaşayan Vali Şahin, "Denizin altında da onarılmayı bekleyen bir ekosistem olduğunu gördük" dedi.

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ile Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi iş birliğinde bu yıl 25'incisi düzenlenen 'Uluslararası Kemer Sualtı Günleri' kapsamında, su altı arkeolojisi, deniz ekosistemi, dalış turizmi ve denizlerin korunmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Program kapsamında Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Koordinatörü olan eşi Ebru Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı, 'Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi' lansmanında koruma altına alınması için çalışma başlatıldığı açıklanan Üç Adalar bölgesinde gerçekleştirilen dalış programına katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Öniz'den bölgede yürütülen su altı arkeolojisi çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Hulusi Şahin ve Kaymakam Ahmet Solmaz, Kemer'in su altı doğal ve kültürel zenginliklerini yerinde inceledi. Vali Şahin, bilgilendirmenin ardından ilk dalış deneyimini Üç Adalar bölgesinde yaşadı.

Etkinlik sonunda açıklama yapan Vali Hulusi Şahin, "Bu yıl Kemer Sualtı Günleri'nin 25'incisi düzenleniyor. Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük su altı arkeoloji gemisindeyiz ve Üç Adalar bölgesindeyiz. Hem bu çok önemli çeyrek yüzyılı devirmiş olan etkinliğe katıldık, Hakan hocamızdan son yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldık, hem de Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında deniz çayırlarının ekileceği bir onarıcı restorasyon yapılacağı ve ayrıca bir koruma sisteminin kurulacağı Kemer Üç Adalar bölgesine de gelmiş olduk. Hayatımızda ilk defa su altını görme fırsatı bulduk. Değişik bir deneyimdi, güzeldi ama denizin altında gerçekten onarılmayı bekleyen bir ekosistem olduğunu da gördük" dedi.

Mavi Akdeniz İnisiyatifi Koordinatörü Ebru Şahin, "İnisiyatifimiz çok katmanlı bir yapıya sahip, o katmanlardan biri de Üç Adalar bölgesinin korunmasıyla ilgili olarak başlatılan bir hareket. Sağ olsun Kemer Kaymakamlığımızın önderliğinde burası bize hedef olarak gösterildi. Daha sonrasında Deniz Yaşamı Koruma Derneği ve Akdeniz Üniversitemiz beraber bu bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Deniz altındaki ekosistemin nasıl eski haline getirebiliriz konusunda büyük çalışmalar, hazırlıklar var. Bununla ilgili olarak dalgıçlarımız süreci başlattı. Umuyoruz ki en kısa sürede Üç Adalar bölgemiz koruma altına alınacak ve alttaki eko sistemin yeniden canlandırmak için her türlü çalışma başlatılmış olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemer'de Sualtı Günleri Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart Kazanan Roma Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma
Kenan Yıldız’ı bekleyen tehlike Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Bruno Fernandes’ten rekor 5 gollü maçta kazanan Manchester United Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 13:30:27. #7.12#
SON DAKİKA: Kemer'de Sualtı Günleri Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.