Kemer'de Yetkisiz Saç Ekimi Yapan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kemer'de Yetkisiz Saç Ekimi Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Kemer\'de Yetkisiz Saç Ekimi Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Göynük Mahallesi'nde bulunan özel bir poliklinikte yetkisiz saç ekimi yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenen poliklinikteki tıbbi malzemelere el konuldu.

09.02.2024 18:57
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Antalya'nın Kemer ilçesinde yetkisiz saç ekimi yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Göynük Mahallesi'nde özel bir poliklinikte yetkisiz saç ekimi yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda E.A. ve O.Ç. gözaltına alındı.

İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince "yetkisiz sağlık hizmeti vermek"ten mühürlenen poliklinikteki acil müdahale, dinlenme, saç yıkama alanı ve ameliyathanede bulunan tıbbı malzemelere el konuldu.

Kaynak: AA

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