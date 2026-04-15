Kemerburgaz Kent Ormanı, 5'inci Kez "Yeşil Anahtar" Eko-Etiketini Aldı

15.04.2026 15:23  Güncelleme: 16:17
Kemerburgaz Kent Ormanı, sürdürülebilir çevre yönetimindeki kararlılığını bir kez daha tescilleyerek, 'Green Key' eko-etiketini 5. kez kazandı. İBB iştiraki tarafından yönetilen orman, çevre dostu uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

(İSTANBUL) - Kemerburgaz Kent Ormanı, çevre yönetimi alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden "Green Key (Yeşil Anahtar) eko-etiketini 5'inci kez almaya hak kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından yönetilen Kemerburgaz Kent Ormanı, sürdürülebilir çevre yönetimindeki kararlılığını bir kez daha tescilledi. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) programlarından olan ve Türkiye'de Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen Yeşil Anahtar programı; turizm ve rekreasyon alanlarında çevresel sorumluluğu teşvik etmeyi, doğal kaynakların korunmasını ve sürdürülebilir turizmin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Kemerburgaz Kent Ormanı, "Turistik Cazibe Yerleri" kategorisinde bu prestijli ödülü ilk kez 2022 yılında kazanmıştı. Orman, çevre dostu uygulamalarından ödün vermeyerek sağladığı sürdürülebilirlikle üst üste 5'inci kez eko-etiketini korudu.

Kemerburgaz Kent Ormanı'nda İstanbullunun havası değişiyor

2019 yılında hizmete açılan ve bugüne kadar 10 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan Kemerburgaz Kent Ormanı; 5,5 milyon metrekarelik alanı ile İstanbullulara yılın 365 günü doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Kültür, sanat, spor ve rekreasyon alanlarını bir araya getiren orman, aynı zamanda çevre dostu uygulamalarıyla sürdürülebilir bir yaşam alanı olma özelliğini sürdürüyor.

Ormanda sürdürülebilirlik kapsamında doğal kaynakların verimli kullanımı, atıkların kaynağında azaltılması ve ayrıştırılması, kirliliğin önlenmesi gibi çevre odaklı uygulamalar düzenli olarak hayata geçiriliyor. Ayrıca, atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülürken, sulama, budama ve bakım süreçleri de doğaya duyarlı yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

Kemerburgaz Kent Ormanı, çevreye duyarlı yönetim anlayışıyla hem doğal zenginliğin korunmasına katkı sunmaya hem de İstanbullulara sürdürülebilir bir yaşam alanı sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

