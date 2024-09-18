Kemik İliği Nakli İçin Bağış Çağrısı

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Adana'da, kemik iliği nakli bekleyen hastalar için bağış yapılması çağrısında bulunuldu.

Kentte özel bir hastanede, Kemik İliği Nakli Aile Buluşması programı düzenlendi.

Sağlığına kavuşanlarla tedavisi süren çocuklar ve ailelerinin katıldığı etkinlikte kemik iliği nakline dikkat çekildi.

Hastanenin Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi Direktörü, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Bülent Antmen, etkinlikte kemik iliği gerektiren hastalıklar hakkında ailelere bilgi verdi.

Kemik iliği nakli konusunda farkındalık yaratmak için her yıl eylül ayının üçüncü haftası içinde Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü olarak belirlendiğini ifade eden Antmen, dünyada 40 milyon olan bağışçı sayısının Türkiye'de 1 milyonu geçtiğini söyledi.

Türkiye'de kemik iliğinde tek otoritenin Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKKÖK) olduğunu belirten Antmen, şöyle konuştu:

"TÜRKKÖK, Türkiye'deki nakillerin şu anda yüzde 80'ini karşılayacak boyuta ulaştı. Biz çocuk yaş grubunda tüm Türkiye'de senede 2 bin 200 civarında kemik iliği nakli yapıyoruz. Ama onun dışında erişkinler de yaklaşık 8 bin civarında nakil yapılıyor. Yani her sene yaklaşık 10 bin bağışçıya ihtiyacımız var."

Antmen, bağışçı sayısının artması gerektiğini vurgulayarak, "Tıpkı kan verir gibi kemik iliği bağışçısı da küçük bir formu imzalayıp doku tipi için bir kan verip hastalığı yoksa hiçbir sorun yaratmadan, sağlığı tehlikeye girmeden bağışçı olabileceğini tüm halkımıza hatırlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Kanseri yenen savcı, hastalar için mücadelesini sürdürüyor

Tedaviyle 4 yaşında yakalandığı kanseri yenen Adana Cumhuriyet Savcısı Yasir Açık da (31) görev yaptığı her yerde elinden geldiğince insanlara kök hücre bağışı hakkında bilgi vermeye çalıştığını söyledi.

Kendisini, her zaman doktorlarına ve bu hastalıkları geçiren kişilere vefa borcu olan biri olarak gördüğünü anlatan Açık, şöyle devam etti:

"Gerçekten insanlar öğrendikten, bilgilendikten sonra bağış yapmaya karar veriyor. Ceylanpınar'da görev yaptığım zaman kaymakamla birlikte tüm memurlara kök hücre bağışı bilgisi verdim. Bir kök hücre toplama işlemi gerçekleştirdik. 81 bağış elde ettik ve gelen bağışlarımızdan birisi anında eşleşme sağladı ve bir çocuğumuzun iyileşmesini sağladı. Bunu gördükten sonra daha fazla uğraşmaya başladım. Elimden geldiğince hocalarımı ziyaret ediyorum. Hastanelerde yatan çocukları ziyaret etmeye, onlar için elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. İnşallah bir etkimiz bir faydamız oluyordur."

"Gönüllü donörler gerçekten hayat kurtarıyor"

TÜRKKÖK vasıtasıyla 2 yıl önce ilik nakli yapılan ve aplastik anemi rahatsızlığıyla ilgili kontrol süreci devam eden 17 yaşındaki Osman Kürşat Renkliova, herkesin bağışta bulunmasını istedi.

Uygun donör sayesinde kendisini daha iyi hissettiğini anlatan Renkliova, "Bir yıl önce ilik nakli oldum. Şu anda tedavim devam ediyor, öncesine göre çok daha iyiyim. Kan değerlerim hemen hemen yerine geldi. Daha sağlıklı bir hayatım var şu an. Gönüllü donörler gerçekten hayat kurtarıyor. Benim hayata devam edebilmem açısından kan bağışlamak da benim için çok önemli oldu." diye konuştu.

Kardeşinden yapılan nakille sağlığına kavuştu

Talasemi hastası 17 yaşındaki Melek Sürer de kardeşinden 2 yıl önce gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Kemik iliği bağışının insanların hayatlarını kurtardığını anlatan Sürer, "Bir çocuk daha tanıyorum. Bağışçı bulamamıştı, ailesinden kimsenin uymuyordu. Çok zorluk çekti. Ben ameliyat oluyordum. O ilaç tedavisi alıyordu. Bağışçılarla diyorum ki yani lütfen çok zor durumdan geçiyoruz. Yardım etmek isteyen herkes donör olsun." ifadesini kullandı.

Hastane doktorlarından Prof. Hatice İlgen Şaşmaz, Uzm. Dr. Utku Aygüneş'in de katıldığı programda, çocuklar palyaço eşliğinde eğlendi.