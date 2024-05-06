Kendisini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtan Dolandırıcı, Yaşlı Kadını 1,5 Milyon Lira Dolandırdı - Son Dakika
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Kendisini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtan Dolandırıcı, Yaşlı Kadını 1,5 Milyon Lira Dolandırdı

Kendisini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtan Dolandırıcı, Yaşlı Kadını 1,5 Milyon Lira Dolandırdı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki S.K, kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından 1,5 milyon lira dolandırıldı. Dolandırıcı, S.K'ye adının dolandırıcı listesinde olduğunu söyleyerek altınları ve parayı getirmesini istedi. S.K, dolandırıcının isteğini yerine getirerek altınları ve parayı teslim etti ancak bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

06.05.2024 21:19
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bir kişi, yaşlı kadını yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdı.

Alınan bilgiye göre, 70 yaşındaki S.K'yi arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, "Adınız 50 kişinin olduğu dolandırıcı listesinde yer alıyor. Evde bulunan altınlar ile parayı getirmeniz gerekiyor." dedi.

Bunun üzerine altınları ve parayı bir poşete koyarak Taşköprü Devlet Hastanesi otoparkına gelen S.K, bunları şüpheliye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise başvurdu. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.

S.K'nin yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Kastamonu, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendisini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtan Dolandırıcı, Yaşlı Kadını 1,5 Milyon Lira Dolandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendisini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtan Dolandırıcı, Yaşlı Kadını 1,5 Milyon Lira Dolandırdı - Son Dakika
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