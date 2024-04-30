Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheli tutuklandı

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Küçükçekmece'de kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 75 yaşındaki kadını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 18 Nisan'da 75 yaşındaki N.S'nin, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, mağdur kadının evine gelen şüphelinin, 750 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak evden ayrıldığı belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini belirlediği şüpheli İ.K'yi (22) gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada, İ.K'nin 4 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İ.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerası kaydında, apartmana giren şüphelinin, çıkışta elinde poşet olduğu görülüyor.