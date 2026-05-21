Kent Uzlaşısı Davasında Reddi Hakim Talebi, Duruşma 7 Ekim'e Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kent Uzlaşısı Davasında Reddi Hakim Talebi, Duruşma 7 Ekim'e Ertelendi

21.05.2026 12:49  Güncelleme: 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP-DEM Parti arasındaki 'Kent Uzlaşısı' ittifakına ilişkin davada sanık avukatları reddi hakim talep etti, dosya 7 Ekim'e ertelendi. Ayrıca İBB iştiraki operasyonunda gözaltına alınan 60 kişi adliyeye sevk edildi.

(İSTANBUL) 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında yapılan "Türkiye İttifakı/Kent Uzlaşısı" ittifakıyla ilgili açılan 10 sanıklı davanın beşinci duruşması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Sanık avukatlarının reddi hakim talebinde bulunduğu duruşma 7 Ekim'e ertelendi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında yapılan "Türkiye İttifakı/Kent Uzlaşısı" ittifakıyla ilgili açılan 10 sanıklı davanın beşinci duruşması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerinde yapıldı. Önceki duruşmalarda; tutuklu yargılanan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday ve Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, tahliye edilmişti. Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen'in ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmişti.

Bu sabahki duruşmada sanık avukatları reddi hakim talebinde bulundu. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti talebi reddederek itiraz süresi verdi ve duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.

ÖZGÜR ÇELİK ÇAĞLAYAN'DA

Duruşmanın devam ettiği saatlerde bir başka gelişme yaşandı. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında İBB iştiraki, Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 60 kişi sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'da bulunan istanbul Adliyesi'ne sevk edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de gelişmeleri izlemek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

ÖZER: İKİ YILDIR, İSTANBUL'A, HALKA HİZMET EDEN İNSANLAR EMNİYET-ADLİYE-SİLİVRİ ZİNDANI ÜÇGENİNE SIKIŞTIRILIYOR

Hem "Kent Uzlaşısı" davası hem de sevkleri izlemek üzere adliyede bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de sürece ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi. Özer şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Çağlayan Adliyesinde çeşitli ilçelerden meclis üyelerinin yargılandığı Kent Uzlaşısı davasının karar duruşması için arkadaşlarımızla dayanışma adına Çağlayan Adliyesindeydik. Dava, reddi hakim talebi akabinde 7 Ekime ertelendi. Ardından İBB Boğaziçi Yönetimi operasyonu sonrası adliyeye getirilen onlarca insanın savcılık sürecini İl Başkanımız Özgür Çelik ile birlikte takip ettik. İki yıldır, İstanbula, İstanbulun ilçelerine hizmet eden insanlar Vatan Emniyet, Adliye koridorları ve Silivri zindanı üçgenine sıkıştırılarak halka hizmet etmekten alıkonuluyorlar, bilgileri, birikimleri, emekleri heba ediliyor... Türkiye'nin bir an önce tüm kurum ve kurallarıyla hukuk ve demokrasi yolunda ilerlemesi, barışın en hızlı şekilde tesis edilmesi en büyük dileğimizdir"

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kent Uzlaşısı Davasında Reddi Hakim Talebi, Duruşma 7 Ekim'e Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet yayaların arasına daldı, o anlar kameraya yansıdı Kamyonet yayaların arasına daldı, o anlar kameraya yansıdı
Miray Daner, AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu’na gelin oluyor Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Ceferin’den Türk futboluna övgü dolu sözler Ceferin'den Türk futboluna övgü dolu sözler
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında 11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
TÜGVA Yaz Okulu tanıtıldı 500 bin genci ağırlayacak TÜGVA Yaz Okulu tanıtıldı! 500 bin genci ağırlayacak

14:06
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı
Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
14:03
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü
Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
13:36
Dünya Kupası’na çağrılan Neymar’a hayatının şoku
Dünya Kupası'na çağrılan Neymar'a hayatının şoku
13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
13:22
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı
12:51
Hatay’daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 14:31:31. #7.13#
SON DAKİKA: Kent Uzlaşısı Davasında Reddi Hakim Talebi, Duruşma 7 Ekim'e Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.