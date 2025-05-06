Kentsel Dayanıklılık Çalıştayı Amasya\'da Yapıldı

Amasya Üniversitesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ÜNİDES kapsamında desteklenen "Sürdürülebilir Gelecek İçin Kentsel Dayanıklılık Çalıştayı" yapıldı.

Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt, il protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt, yaptığı konuşmada,sürdürülebilirlik ve kentsel dayanıklılığın günümüzde toplumun tüm kesimlerinin ortak gündemi haline geldiğine dikkat çekerek, üniversitelerin bu süreçte öncü bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlik, soru-cevap bölümü ve katılımcılara belge takdimi ile sona erdi.