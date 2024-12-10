Kentsel Dönüşümde Bayrağa Saygı: Yıkım Durduruldu

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AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın duvarında Türk bayrağının asılı olduğunu farkeden işçiler, çalışmayı durdurdu. Kepçe ile ikinci kata ulaştırılan bir işçi bayrağı aldı. Aynı yıkımda bina çevresindeki ağaçların etrafı ise kapılarla set oluşturularak molozlardan korundu.

Merkez Mahallesi Katip Ahmet Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verildi. Apartmanın yıkımı sırasında çalışanlar ikinci kattaki bir duvarda Türk bayrağının asılı olduğunu fark etti. Bunun üzerine iş makinelerinin çalışması durduruldu. Elvan Şeker isimli işçi, dozer kepçesi ile ikinci kata ulaştırılarak bayrağı aldı. Ardından aşağı inen Şeker, Türk bayrağını öptükten sonra katlayıp cebine koydu.

AĞAÇLARLA KAPILARI KORUDULAR

Öte yandan yıkım sırasında düşecek beton ve molozların çevrede bulunan 4 ağaca zarar vermemesi için farklı bir yöntem uygulandı. Binada bulunan kapılar sökülüp, ağaçların çevresine takıldı. Daha sonra yıkıma devam edildi.

Binayı yeniden yapacak olan firmanın yöneticilerinden Batuhan Alparslan ise yıkım sırasında tüm önlemleri aldıklarını, ağaçları da kapılarla koruduklarını söyledi.