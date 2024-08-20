Kenya'da 42 kadını öldürmekle suçlanan zanlı ve diğer 12 kişi polis nezaretinden kaçtı

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Kenya'da 42 kadını öldürmekle suçlanan zanlının da olduğu 13 kişinin polis nezaretinden kaçtığı bildirildi.

Kenya Polis Sözcüsü Resila Atieno Onyango, eşi dahil 42 kadını öldürmekle suçlanan Collins Jumaisi'nin de aralarında bulunduğu 13 zanlının başkent Nairobi'deki Gigiri Polis Karakolu'ndan kaçtığını açıkladı.

Güvenlik güçleri, kaçan zanlıların yakalanması için operasyon başlattı.

Nairobi'nin Mukuru bölgesinde 12 Temmuz'da farklı zamanlarda öldüğü tespit edilen 9 kişinin cesedi bulunmuştu. İlk incelemelere göre, cesetlerden 8'inin kadın olduğu tespit edilmişti. Daha sonra aynı yerde ceset parçalarıyla dolu torbalar bulunmuştu.

Polis, olayla ilgili gözaltına alınan 33 yaşındaki Collins Jumaisi'nin 2022'den bu yana aralarında eşinin de bulunduğu 42 kadını öldürdüğü itirafında bulunduğunu açıklamıştı.